10 Ara 2020 - 22:51- Gündem

Rasulayn'daki saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş O...