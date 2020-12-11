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11 Ara 2020 - 12:46- Gündem

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak&#39;ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK&#39;ya ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini b...
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Operasyonda Hakurk ve Avaşin bölgelerinde komandolarca ele geçirilen AT-4 tanksavar silahı, 6 antipersonel mayını, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, roket başlığı, 5 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek, AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 doçka uçaksavar mühimmatı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemelerinin imha edildiği kaydedildi.

11 Ara 2020 - 12:46 AA Ankara- Gündem

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