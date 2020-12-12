Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Ara 2020 - 20:41- Gündem G: 12 Ara 2020 - 21:12

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor! Başkent Sessiz...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Ulus Meydanı ve çevresi boş kaldı.
mask
+11
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'da, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Ulus Meydanı ve çevresi boş kaldı.
# Kovid-19, ankara

12 Ara 2020 - 20:41 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkentte hayvan barınaklarındaki "can dostlara" kuduz aşısı yapıldı mask
Başkentte hayvan barınaklarındaki "can dostlara" kuduz aşısı yapıldı
Türkiye'den Arnavutluk ordusuna piyade tüfeği ve üniforma desteği mask
Türkiye'den Arnavutluk ordusuna piyade tüfeği ve üniforma desteği
Uzmanlardan siber dolandırıcıların "Kovid-19 aşısı tuzağı"na karşı uyarı mask
Uzmanlardan siber dolandırıcıların "Kovid-19 aşısı tuzağı"na karşı uyarı
Emniyetin "delil avcıları" suçlunun korkulu rüyası oldu mask
Emniyetin "delil avcıları" suçlunun korkulu rüyası oldu
O ilde 2 köy karantinaya alındı mask
O ilde 2 köy karantinaya alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank mask
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kiralara düzenleme geliyor! mask
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kiralara düzenleme geliyor!
Uzmanlardan siber dolandırıcıların "Kovid-19 aşısı tuzağı"na karşı uyarı mask
Uzmanlardan siber dolandırıcıların "Kovid-19 aşısı tuzağı"na karşı uyarı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon mask
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon
O ilde 2 köy karantinaya alındı mask
O ilde 2 köy karantinaya alındı
İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı mask
İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

GALERİ

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu'dan TBMM'de HDP'lileri çıldırtan konuşma! mask
İçişleri Bakanı Süleymen Soylu'dan TBMM'de HDP'lileri çıldırtan konuşma!
Burcu Biricik’e Övgüler Art Arda Geldi! Sosyal Medya Adeta Onun İçin Ayaklandı! “Helal Olsun Sana” mask
Burcu Biricik’e Övgüler Art Arda Geldi! Sosyal Medya Adeta Onun İçin Ayaklandı! “Helal Olsun Sana”
Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi mask
Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi
12 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
12 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Spor Toto - CSM Bükreş: 33 - 27 mask
Spor Toto - CSM Bükreş: 33 - 27
Murat Cemcir Milyonların Takdirini Kazandı! Sevilen Oyuncu O Hareketiyle Alkışları Topladı! “Hayırlı Evlat” mask
Murat Cemcir Milyonların Takdirini Kazandı! Sevilen Oyuncu O Hareketiyle Alkışları Topladı! “Hayırlı Evlat”
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL