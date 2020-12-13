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13 Ara 2020 - 10:57- Gündem G: 13 Ara 2020 - 11:03

MSB: "Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi"

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MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Hudutlardan son bir ayda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 24'ü FETÖ mensubu 5753 kişi yakalandı."

MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."
# son dakika, msb, Milli Savunma Bakanlığı, terörist

13 Ara 2020 - 10:57 AA Ankara- Gündem

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