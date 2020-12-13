Başkentte, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te bitecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri Kızılay meydanında denetimlerine devam etti.
13 Ara 2020 - 17:06- Gündem Güncelleme: 13 Ara 2020 - 17:08
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması ve denetimler sürüyor - Foto Galeri
Başkentte, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te bitecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri Kızılay meydanında denetimlerine devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.