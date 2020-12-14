Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1405 kişiye ceza kesildi

Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1405 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Aralık-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım."