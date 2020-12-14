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14 Ara 2020 - 12:16- Gündem G: 14 Ara 2020 - 12:17

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1405 kişiye ceza kesildi

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Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1405 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1405 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Aralık-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım."
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14 Ara 2020 - 12:16 AA Ankara- Gündem

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