Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Yurt dışından temin edilen aşının, belirlenen takvimde ve uygulama kapsamında, en kısa zamanda milletin hizmetine sunulacağını belirten Erdoğan, yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaların yakından takip edildiğini söyledi.

"İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz." diyen Erdoğan, bu süreçte tedbirlerin sıkı şekilde devam ettirileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim."

Salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumların tüm çalışmalarını anlık takip ettiğini bildiren Erdoğan, mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma ya da normalleşme adımlarını istedikleri zaman atma imkanına sahip olduklarını kaydetti.

Erdoğan, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun Türkiye'den daha kötü durumda olmasının, Türkiye'nin salgınla mücadelede geride değil ileride bulunduğunun işareti olduğuna dikkati çekti.

Mücadelenin başarıyla sonuçlandırılacağının altını çizen Erdoğan, aydınlık geleceğe doğru yürümeyi sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.