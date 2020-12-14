Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Ara 2020 - 23:36- Gündem G: 14 Ara 2020 - 23:42

2021 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda, maddelerinin görüşmeleri sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

14 Ara 2020 - 23:36 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mask
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz konuşma yaptı mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz konuşma yaptı
Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı mask
Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
Disney+ ve Hulu mask
Disney+ ve Hulu
Cengiz Aytmatov doğumunun 92’nci yılında Keçiören’de anıldı mask
Cengiz Aytmatov doğumunun 92’nci yılında Keçiören’de anıldı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Selçuk, TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu mask
Bakan Selçuk, TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü mask
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü
Yine köpeklere kötü muamele! Yazıklar Olsun... mask
Yine köpeklere kötü muamele! Yazıklar Olsun...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında işlem yapıldı mask
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında işlem yapıldı
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna genelgesi! mask
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna genelgesi!
Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor mask
Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor

GALERİ

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki: mask
TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki:
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi mask
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi
Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı mask
Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
MEB: "Ana sınıfları hariç, resmi ve özel tüm anaokulları, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecek" mask
MEB: "Ana sınıfları hariç, resmi ve özel tüm anaokulları, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecek"
Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü mask
Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL