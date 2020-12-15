İlk "P-72 Deniz Karakol Uçağı" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı ( MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ilk "P-72 Deniz Karakol Uçağı"nı envanterine aldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meltem-3 projesi kapsamında "TCB-751" kuyruk numaralı karakol uçağı, TUSAŞ'ın Ankara tesislerinde yapılan törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca teslim alındı.
Uçak, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığına intikal ettirildi.
Burada Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımı ile hizmete giriş töreni düzenlendi.
Törende Deniz Kuvvetleri Komutanlığının P-72 Deniz Karakol Uçakları ile artan hava gücü ve Mavi Vatan'daki etkinliği vurgulandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.