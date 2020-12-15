15 Ara 2020 - 17:30- Gündem

Sollentuna Volley - AS Cannes

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası eleme turu maçında Sollentuna Volley ile AS Cannes takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sollentuna takımından Jacob Molin(sağda) rakipleriyle mücadele etti.