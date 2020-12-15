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15 Ara 2020 - 19:10- Gündem G: 15 Ara 2020 - 20:25

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Fuat Oktay konuşma yaptı

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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşma yaptı.
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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşma yaptı.
# Fuat Oktay, başladı

15 Ara 2020 - 19:10 AA Ankara- Gündem

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