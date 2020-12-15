Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman (sol 3), Cemil Çiçek (sol 2), Köksal Toptan (sağ 3), Mehmet Ali Şahin (sağ 2), İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan (sağda) da katıldı.
15 Ara 2020 - 20:15- Gündem Güncelleme: 15 Ara 2020 - 20:28
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman (sol 3), Cemil Çiçek (sol 2), Köksal Toptan (sağ 3), Mehmet Ali Şahin (sağ 2), İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan (sağda) da katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.