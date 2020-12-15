15 Ara 2020 - 20:15- Gündem

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman (sol 3), Cemil Çiçek (sol 2), Köksal Toptan (sağ 3), Mehmet Ali Şahin (sağ 2), İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan (sağda) da katıldı.