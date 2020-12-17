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17 Ara 2020 - 13:10- Gündem

Irak Başbakanı Kazımi, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara&#39;da Anıtkabir&#39;e ziyarette bulundu.Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak ilk resmi ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirdi.

Başbakan Kazımi ve beraberindeki heyete ziyarette, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ilgililer eşlik etti.

Anıtkabir'i ziyaret eden Kazımi, beraberindeki heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Özel Anıtkabir Defteri'ni imzalayan Kazımi, özel deftere şunları yazdı:

"Harika insanlar halklarına güvenlik, refah ve istikrar konusunda bıraktıkları ve yaptıkları eserlerle bilinirler. Bugün modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu asil ve yüce Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etme şerefine nail olduk."

Kazımi, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

17 Ara 2020 - 13:10 AA Ankara- Gündem

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