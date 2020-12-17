17 Ara 2020 - 18:45- Gündem

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Irak Başbakanı Mustafa Kazımi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Erdoğan ve Kazımi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.