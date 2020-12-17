Başkentte evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın yangında öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Bayraktar Mahallesi Bayraklı Sokak'ta üç katlı binanın en üst katındaki dairede bulunan kanepe elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle alev aldı. Daireden gelen dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, büyümeden söndürülen yangın sırasında evde bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Münevver Karahan'ın yoğun duman içindeki odada yanmış cesedine ulaştı.
Karahan'ın cesedi, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.