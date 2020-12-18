Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü.
Akar ve Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşları ile yapacakları "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Kiev'e geldi.
Kırım Tatar temsilcileri ile de görüşen Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, bu kapsamda Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov ile Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi.
Görüşmeye, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cebbarova, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.