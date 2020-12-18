MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden, düzenli olarak gerçekleştirilen NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nin kuzeyinde 15 Aralık'ta 1'inci, 3'üncü ve 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlıkları tarafından NEXUS ACE 20-35 eğitim uçuşları yapıldığı belirtildi.
Eğitimlere NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile iki F-4 ve dört F-16 uçağının katıldığı açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.