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18 Ara 2020 - 15:36- Gündem G: 18 Ara 2020 - 15:37

Türkiye'den Rodos Başkonsolosluğu çalışanını tutuklayan Yunanistan'a tepki

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Dışişleri Bakanlığı: "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram'ın casusluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan vatandaşı Bayram'ın tutuklanmasına giden süreçte uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiği belirtilen açıklamada, "Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Olaya ilişkin Yunanistan medyası tarafından yapılan yayınlara da değinilen açıklamada, "Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlere başlandığı da belirtilerek, "Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

# Dışişleri Bakanlığı, son dakika, yunanistan, Rodos Başkonsolosluğu, türkiye

18 Ara 2020 - 15:36 AA Ankara- Gündem

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