18 Ara 2020 - 19:35- Gündem

Başkentte tefecilik yapan 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'da tefecilik ve darp suçlarına karıştıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mü...