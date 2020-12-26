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26 Ara 2020 - 16:59- Gündem G: 26 Ara 2020 - 17:00

Bakan Ersoy'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü mesajı

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Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakan Ersoy’un mesajı şöyledir:

“Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi ile milli fikir ve idealler masaya yatırılmış, istiklalin ve mukaddesatın korunması yolunda Türk milletinin sarsılmaz kararlılığı tecessüm etmiş, bu yolda ortak bir irade ile tek vücut olarak hareket edileceği karara bağlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda ancak ve ancak milletin topyekûn desteği alınırsa başarılı olunabileceğini en başından belirtmiş ve şimdi o destek mutlak olarak tesis edilmişti. 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen, Atatürk’ün ve Temsil Heyeti’nin şahsında işte bu milli iradeydi. Ankara artık Türk milletinin sesi, sevk ve idare merkezi idi. Bu gelişten sadece dört ay sonra yüce Meclisimizin kurularak, egemenliğin tek sahibinin kayıtsız, şartsız millet olduğunun ilanı, resmi olmasa da Ankara’nın başkent olduğunun da ilanıydı. Unutmamak gerekir ki başkent, milletin kendisini dolayısıyla onda vücut bulan tüm değer ve varlığı temsil eden bir ifadedir. Atatürk’ün 101 yıl önce Dikmen sırtlarından giriş yaptığı gün Ankara işte bu kimliği kazanmıştı ve bir asrı geride bırakırken ilk günkü gurur ve heyecanla onu taşımaya devam etmektedir.

Ankara’ya gelişinin 101’inci yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Bütün Ankaralıların, tarihimizin ciddi dönüm noktalarından biri olan bu özel gününü kutluyorum.”

# Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk, ankara, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk

26 Ara 2020 - 16:59 - Gündem

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