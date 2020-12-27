Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Ara 2020 - 12:02- Belediyeler G: 27 Ara 2020 - 12:16

Mansur Yavaş’tan Bir Dayanışma Çağrısı Daha: “Bugün lokantalardan sipariş verelim “

ABONE OL Google News Sayfamız

Pandemi sürecinde örnek toplumsal dayanışma projelerini hayata geçirerek vatandaşlara ve zor günler geçiren sektör çalışanlarının yanında olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çeşitli meslek gruplarına ve esnafa desteğini de sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan çeşitli meslek grubu çalışanları ile esnafa olan desteğini sürdürüyor. Şimdi de lokanta ve kafe esnafına destek olmak için hakerete geçen Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videoda Başkentlilere seslenerek, “Bizler, iyiliğe kapı aralarsak, çare oluruz. Bir esnafımıza, bin bereket oluruz. Gelin bu hafta sonu, evde ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile birlikte vakit geçirirken bir iyilik yapalım. Bugünkü yemeklerimizi, imkanlarımız ölçüsünde, semtimizde bulunan kafe ve lokantalardan sipariş verelim” dedi.

Her platformda “yakınınızda değil yanınızdayız” diyen Başkan Yavaş, şimdi de koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan lokanta ve kafe esnafına destek olmak için harekete geçti. Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere toplumsal dayanışma çağrısında bulunan Başkan Yavaş, http://forms.ankara.bel.tr/lokantalar.html internet sayfası ve Başkent Mobil uygulamasında ilçe ilçe 369 lokanta ve kafenin adreslerini ve iletişim numaralarını paylaştı.

“ESNAFIMIZA HEP BİRLİKTE DESTEK OLALIM”

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sadece paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve kafelerin yaşadığı mağduriyeti azaltmak istediklerini ifade eden Başkan Yavaş, Başkentlileri listeleri yayımlanan lokanta ve kafelerden sipariş vermeye davet etti.

Sosyal medyada paylaştığı video ile Ankaralılara seslenen Başkan Yavaş, “Değerli hemşehrilerim, pandemi döneminde ekonomik olarak en çok etkilenen sektörlerden birisi de yeme ve içme sektörü oldu. Her gün haberlerde, esnafımızın zorlu günler yaşadığını takip ediyoruz. Bizler, iyiliğe kapı aralarsak, çare oluruz. Bir esnafımıza, bin bereket oluruz. Gelin bu hafta sonu, evde ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile birlikte vakit geçirirken bir iyilik yapalım. Gelin, dayanışma içinde olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gösterelim. Bugünkü yemeklerimizi, imkanlarımız ölçüsünde, semtimizde bulunan kafe ve lokantalardan sipariş verelim. Yemeğimizi afiyetle yerken, her lokmamızda kafe ve lokanta işleten kardeşlerimize de destek olalım. Bu zorlu süreci, dayanışma ile aşacak, güzel günlere birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacağız” sözleriyle dayanışma çağrısı yaptı.

# ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ankara haberleri, Mansur Yavaş, lokanta, pandemi, koronavirüs, destek
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Yenimahalle Zabıtasından 2020’de yoğun mesai mask
Ankara Yenimahalle Zabıtasından 2020’de yoğun mesai
Ankara Mamak Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın imdadına yetişti mask
Ankara Mamak Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın imdadına yetişti
Ankara Kahramankazan'da zabıta denetimlerini sıklaştırdı mask
Ankara Kahramankazan'da zabıta denetimlerini sıklaştırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş lokanta ve kafeler ile belediye personelini de unutmadı mask
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş lokanta ve kafeler ile belediye personelini de unutmadı
Gölbaşı Şehir Geçişi açılışı öncesi Başkan Şimşek’e ziyaret mask
Gölbaşı Şehir Geçişi açılışı öncesi Başkan Şimşek’e ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 101. Yıl Dönümünü Kutlama Mesajı mask
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 101. Yıl Dönümünü Kutlama Mesajı
Ankara'nın yeni sembol anıtı Kızılca Gün açılıyor mask
Ankara'nın yeni sembol anıtı Kızılca Gün açılıyor
Ankara Mamak'ta Zabıta adayları spor testinde ter döktü mask
Ankara Mamak'ta Zabıta adayları spor testinde ter döktü
Atatürk’ün Ankara ve Keçiören’e Gelişinin 101’inci yılı coşkuyla kutlandı mask
Atatürk’ün Ankara ve Keçiören’e Gelişinin 101’inci yılı coşkuyla kutlandı
Ankara Kahramankazan'da online halter turnuvası sona erdi mask
Ankara Kahramankazan'da online halter turnuvası sona erdi

27 Ara 2020 - 12:02 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 101. Yıl Dönümünü Kutlama Mesajı mask
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 101. Yıl Dönümünü Kutlama Mesajı
Etimesgut Belediyesi Amputete Futbol takımı, Milli Takıma 10 futbolcu gönderdi mask
Etimesgut Belediyesi Amputete Futbol takımı, Milli Takıma 10 futbolcu gönderdi
Ankara Çankaya Belediyesi'nden amatör spora destek mask
Ankara Çankaya Belediyesi'nden amatör spora destek
Ankara Büyükşehir’den yeni yılda online drama dersi mask
Ankara Büyükşehir’den yeni yılda online drama dersi
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı mask
Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Bakan Ersoy'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü mesajı mask
Bakan Ersoy'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü mesajı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 101. Yıl Dönümünü Kutlama Mesajı mask
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 101. Yıl Dönümünü Kutlama Mesajı
Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti mask
Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti
Ülkücü düşünce, 20. yüzyıl Türkiye'sinin vicdanı olmuştur mask
Ülkücü düşünce, 20. yüzyıl Türkiye'sinin vicdanı olmuştur

GALERİ

Ankara Yenimahalle Zabıtasından 2020’de yoğun mesai mask
Ankara Yenimahalle Zabıtasından 2020’de yoğun mesai
Gönül Dağı'nın O Sahnesi Seyirciyi de Sevinçten Havalara Zıplattı! Veysel'in Oyunculuğu Takdir Topladı... Helal Olsun! mask
Gönül Dağı'nın O Sahnesi Seyirciyi de Sevinçten Havalara Zıplattı! Veysel'in Oyunculuğu Takdir Topladı... Helal Olsun!
Ankara Mamak Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın imdadına yetişti mask
Ankara Mamak Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın imdadına yetişti
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı -VİDEO mask
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı -VİDEO
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Akif" filminin setini ziyaret etti - Video mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Akif" filminin setini ziyaret etti - Video
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi mask
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL