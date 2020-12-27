Mansur Yavaş’tan Bir Dayanışma Çağrısı Daha: “Bugün lokantalardan sipariş verelim “

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan çeşitli meslek grubu çalışanları ile esnafa olan desteğini sürdürüyor. Şimdi de lokanta ve kafe esnafına destek olmak için hakerete geçen Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videoda Başkentlilere seslenerek, “Bizler, iyiliğe kapı aralarsak, çare oluruz. Bir esnafımıza, bin bereket oluruz. Gelin bu hafta sonu, evde ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile birlikte vakit geçirirken bir iyilik yapalım. Bugünkü yemeklerimizi, imkanlarımız ölçüsünde, semtimizde bulunan kafe ve lokantalardan sipariş verelim” dedi.

Her platformda “yakınınızda değil yanınızdayız” diyen Başkan Yavaş, şimdi de koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan lokanta ve kafe esnafına destek olmak için harekete geçti. Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere toplumsal dayanışma çağrısında bulunan Başkan Yavaş, http://forms.ankara.bel.tr/lokantalar.html internet sayfası ve Başkent Mobil uygulamasında ilçe ilçe 369 lokanta ve kafenin adreslerini ve iletişim numaralarını paylaştı.

“ESNAFIMIZA HEP BİRLİKTE DESTEK OLALIM”

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sadece paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve kafelerin yaşadığı mağduriyeti azaltmak istediklerini ifade eden Başkan Yavaş, Başkentlileri listeleri yayımlanan lokanta ve kafelerden sipariş vermeye davet etti.

Sosyal medyada paylaştığı video ile Ankaralılara seslenen Başkan Yavaş, “Değerli hemşehrilerim, pandemi döneminde ekonomik olarak en çok etkilenen sektörlerden birisi de yeme ve içme sektörü oldu. Her gün haberlerde, esnafımızın zorlu günler yaşadığını takip ediyoruz. Bizler, iyiliğe kapı aralarsak, çare oluruz. Bir esnafımıza, bin bereket oluruz. Gelin bu hafta sonu, evde ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile birlikte vakit geçirirken bir iyilik yapalım. Gelin, dayanışma içinde olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gösterelim. Bugünkü yemeklerimizi, imkanlarımız ölçüsünde, semtimizde bulunan kafe ve lokantalardan sipariş verelim. Yemeğimizi afiyetle yerken, her lokmamızda kafe ve lokanta işleten kardeşlerimize de destek olalım. Bu zorlu süreci, dayanışma ile aşacak, güzel günlere birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacağız” sözleriyle dayanışma çağrısı yaptı.