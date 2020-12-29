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29 Ara 2020 - 13:12- Gündem G: 29 Ara 2020 - 13:13

Adıyaman'da 43 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 43 ev karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 43 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 43 evde, karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
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29 Ara 2020 - 13:12 AA - Gündem

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