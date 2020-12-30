AKK Başkanı Yılmaz’dan 2021 yılı mesajı

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, zorlu geçen 2020 yılı boyunca salgına karşı AKK bileşenleri ve binlerce temsilcisi ile birlikte hareket ederek kent menfaatine yönelik sonuç aldığını belirtti. Yılmaz, “‘Başkent olarak bu süreçten 6 milyon komşudan oluşan büyük bir aile olarak çıkacağız’ demiştik. Pandemi bitmedi ama Ankara bir olmayı, tek yürek atmayı, birbirinin yarasını sarmayı öğrendi” dedi.

“3 BİNİ AŞKIN GÖNÜLLÜ ORDUSUNA ÖMÜRLÜK BORCUMUZ VAR”

AKK Başkanı Yılmaz, yeni yıl için yayımladığı mesajında 2020 yılında her fırsatta Başkent için emek verme gayretinde olan tüm Ankaralılara teşekkür etti. Yılmaz, “Bu süreçte yaralarımızı sarmak için gereken tek şeyin Başkentin ortak aklı olduğunu bir kez daha idrak ettik” dedi. Yıl boyunca pandemiye rağmen, 250 toplantı yaparak 500 saatin üzerinde görüşmeyle onlarca tavsiye kararı oluşturduklarını kaydeden Yılmaz, sunulan tavsiye kararlarının kent yaşamına olumlu yansımalarının olduğunu söyledi. 3 Meclis, 25 Çalışma Grubuyla 500 kurum ve kuruluştan oluşan bileşen ağının gücüyle çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, “Bu düsturla hareket ederek yılmadan, sıkılmadan, sonuca inanarak emeklerini ortaya koyan 3 bini aşkın gönüllü ordusuna, pandemi döneminde bile korkmadan Başkent için emek vermeye devam ettikleri için ömürlük gönül borcumuz var” dedi.

Yılmaz, “Salgına karşı dirençli bir kent olmak için bir araya gelmeyi öğrendik. Gerçek dayanışmayı örgütleyebilmek için aidiyeti ve sahiplenmeyi ateşlememiz gerektiğini gördük. Kentsel işlevlerin yeniden dönüştürülmesi, yerel ve sürdürülebilir ekonomik dinamikleri harekete geçirmek için destekçimiz olan, Ankara’yı sahiplenen, kalbinde bu kenti taşıyan her hemşehrimizle aynı düşünüyoruz. Bu şehri canlı tutmak için Başkentliler olarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeye ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

PANDEMİDE DUR YOK DURAK YOK

Yılmaz, yıl boyunca beraber hareket ederek soruna yönelik çözümler ürettikleri bileşenlere de teşekkür etti. Yılmaz, “Bu dönemde tek ses değil, çok ses dedik. Her sesi dinledik, anladık, anlattık. Yaralar aldık, korktuk, binlerce insanımızı, sevdiklerimizi kaybettik… Ama umudumuzu kaybetmedik. Dur durak bilmeden pandemiye rağmen korkmadan, umudunu kaybetmeden, Ankara için çalışarak hiçbir karşılık beklemeden aylardır emek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, Belediyemize, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, meslek örgütlerine, kamu kuruluşlarına bu kentin gücüne inandıkları, desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Yılmaz, pandemi döneminde Başkentin sorunlarına yönelik AKK bileşenleri ile birlikte yürütülen 2020 yılı çalışmalarını aktararak şu bilgileri verdi:

“-65 yaş üzeri hemşehrilerimizin market alışverişlerini evlerinden çıkması için köprü görevi gördük.

-Boşalan sokaklarda 600 bin sokak hayvanlarımız yalnız kaldı diye belirli aralıklarla mama dağıtımı yaptık.

-Nisan ayının ilk haftasından itibaren bileşenlere toplam 90 bin maske 1000 adet dezanfektan dağıttık.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli gıda yardım kolisi için 400’ün üzerinde bileşene mail atıldı, Ankara Kent Konseyi cep numarasına gönderdikleri 1 ihtiyaç sahibinin bilgileri alınarak, Ankara Büyükşehir Belediyesine ilettik.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli nakit yardımı için, 415 bileşenimiz tek tek arandı. Her bileşenden 1 ihtiyaç sahibi bilgileri istendi. Gönderilen 500 kişinin bilgileri listenelerek ABB’ye iletildi.

-Ankara’nın unutulmuş önemli ilçelerini tek tek gezmeye başladık. Kalecik, Polatlı, Tuz Gölü, Şereflikoçhisar’ı ziyaret ettik. Ankara’nın tarihi ve turistik bu alanları için bölge Belediye Başkanlarıyla görüştük.

-Ankara’nın çeşitli yerlerinde Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yılı için iş birlikleri yaptık.

-Bisiklet Eylem Planı Tavsiye Kararımızın içeriğinde de olan bisiklet yolunun test sürüşünde payladaşlarımız yer aldı.

-Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği tarafından “Katılımcılık Etki Ödülü” Altın Madalyası kazandık.

-Deprem’in sadece birkaç hafta değil her zaman gündemde olması gerektiğini savunarak 7 Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte “Deprem Farkındalığı ve Kriz Yönetimi Toplantısı”nı gerçekleştirdik.

-Çocuklarımız Ankara’yı tanısın ve kent aidiyeti bilinçleri gelişsin diye “Boya Boya Ankara” kitabını başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere çocuklarımıza dağıttık.

Umuyorum ki yaralarımızı sardığımız, güçlenerek çıkacağımız bu süreci en yakın zamanda atlatır 2021’i daha emin, sağlam adımlarla karşılarız. Daha güzel günlerin umuduyla Başkentin yeni yılını kutlarım.”