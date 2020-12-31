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31 Ara 2020 - 11:28- Gündem G: 31 Ara 2020 - 11:29

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan yeni yıl mesajı

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"Kovid-19 salgını nedeniyle sağlığımızla, sevdiklerimizle sınandığımız bir yılı geride bırakıyoruz. 2021'in, salgınla mücadelede başarıya ulaştığımız ve yaralarımızı sararak üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda önemli kazanımların elde edildiği bir yıl olmasını diliyoruz" "Kovid-19'un tüm çalışanlar için iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi yönündeki talebimizi bir kez daha iletmek istiyoruz"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Arslan, mesajında, 2020'nin, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederek geçtiğini belirtti.

"Kovid-19 salgını nedeniyle sağlığımızla, sevdiklerimizle sınandığımız bir yılı geride bırakıyoruz. 2021'nin salgınla mücadelede başarıya ulaştığımız ve yaralarımızı sararak üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda önemli kazanımların elde edildiği bir yıl olmasını diliyoruz." ifadelerini kullanan Arslan, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve İçişleri başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımız, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ve milletimiz omuz omuza tüm dünyaya örnek bir mücadele yürütmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, emeği geçen herkese bu kararlı duruşu sebebiyle teşekkür ediyoruz. Yaşanan pandemi süreci sağlık çalışanlarını olduğu kadar emek mücadelesinde olan işçi kesimini de olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bir yandan gelirini kaybetmemek için mücadele eden çalışanlar, diğer yandan virüse yakalanmamak için mücadele etmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Sağlık Bakanlığının, sağlık çalışanları için Kovid-19'un vazife malulü veya meslek hastalığı sayılmasına ilişkin olarak yayınlamış olduğu genelgeyi olumlu buluyoruz. Bununla birlikte Kovid-19'un tüm çalışanlar için iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi yönündeki talebimizi bir kez daha iletmek istiyoruz. Kovid-19'un tüm çalışanlar için meslek hastalığı ve iş kazası olarak değerlendirilmesi için tanı, tespit ve bildirim sisteminin oluşturularak hastalığın illiyet bağının kurulması için Sağlık Bakanlığına bağlı üniversite, araştırma hastanelerin çalışan sağlığını inceleyen birimlerin desteklenmesi ve SGK ile iş birliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

- "Güvenlik güçlerimize terörle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarda başarılar diliyoruz"

Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere diğer ülkelerdeki uluslararası sendikalar ile başta eşitsizlikler, işsizlik, fakirlik, açlık, zorunlu göç ve sosyal dışlanmayla mücadele, çevre katliamlarına, çölleşmeye, savaşlara ve teröre karşı, demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesine yönelik çaba ve girişimlerde, artan iş birliği ve dayanışma ile faaliyetlerde bulunduklarına işaret etti.

Türkiye'nin bölgede etkin, güçlü, oyun kurucu bir bölgesel güç olma yolunda ortaya koyduğu çabaları desteklediklerine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimize, ülke içinde ve ülke dışında terörle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarda başarılar diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Evlatları dağa kaçırılan annelerin evlatlarına kavuşmaları için yaptıkları mücadelenin çok anlamlı ve çok değerli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Diyarbakır HDP İl Binası önünde 486 gündür evlat nöbetinde olan annelerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Kovid-19 ile mücadelede başarıya ulaşıldığı, bölgemizde ve küremizde sürmekte olan katliamların, acı ve gözyaşının bir an önce son bulduğu, açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin olmadığı, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz. 2021 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

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31 Ara 2020 - 11:28 AA Ankara- Gündem

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