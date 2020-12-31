Sivas'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yusufoğlan köyü, salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.