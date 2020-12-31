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31 Ara 2020 - 16:11- Gündem G: 31 Ara 2020 - 16:12

Sivas'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yusufoğlan köyü, salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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31 Ara 2020 - 16:11 AA Sivas- Gündem

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