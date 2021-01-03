Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü de sakin geçiyor

Başkentte vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına genel itibarıyla uyarken polis ekipleri, denetimlerini sürdürdü. İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde 31 Aralık 2020'de saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Ankara'da kısıtlamanın son gününde de denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, meydan, cadde ve sokaklarda oluşturdukları denetim noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.

Yaya devriye görevi yapan polisler de dışarıda bulunan kişilerin istisna kapsamında olup olmadıklarını denetledi. Bazı vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirdi ve sokak hayvanlarını besledi.

Öte yandan vatandaşların genel itibarıyla kısıtlamaya uydukları, sokak, cadde ve meydanlarda görevlilerden başka kimsenin olmadığı görüldü.