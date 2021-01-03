Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Oca 2021 - 19:36- Gündem G: 03 Oca 2021 - 19:37

3 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi"
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 10 bin 102 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 950 bin 829'a ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, vefat sayısı 21 bin 488, ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- "Birlikte güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 3 Ocak 2021vaka sayısı, 3 Ocak 2021 ankara vaka sayısı, 3 Ocak 2021 türkiye vaka sayısı, 3 Ocak 2021 test sayısı, 3 Ocak 2021 ölüm sayısı, 3 Ocak Korona Tablosu, türkiye, yeni, Kovid-19, sağlık, koronavirüs, vaka sayısı

03 Oca 2021 - 19:36 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklama mask
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklama
Oyuncu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı! Yurdagül Vergon Kimdir? mask
Oyuncu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı! Yurdagül Vergon Kimdir?
Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı mask
Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı
2 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
2 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
İçişleri Bakanı Soylu: Açıkladı: "Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı" mask
İçişleri Bakanı Soylu: Açıkladı: "Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı"
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 356 bini geçti mask
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 356 bini geçti
Anket MasterChef 2020 Şampiyonu Kim Olur? Masterchef Anket iBaşladı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklama mask
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklama
Oyuncu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı! Yurdagül Vergon Kimdir? mask
Oyuncu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı! Yurdagül Vergon Kimdir?
Eski TRT spikeri Aylin Özmenek neden vefat etti! Aylin Özmenek kimdir? mask
Eski TRT spikeri Aylin Özmenek neden vefat etti! Aylin Özmenek kimdir?
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu mask
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu
2 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
2 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmazer bıçaklı kavgada yaralandı mask
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmazer bıçaklı kavgada yaralandı

GALERİ

MasterChef Tek Parça 3 Ocak 2021 Pazar Final Gecesi mask
MasterChef Tek Parça 3 Ocak 2021 Pazar Final Gecesi
Esra Erol Evlendirme Programına Tekrar Başladı! Avukat Hülya Hüngür Hüngür Ağladı! “Kadın Zorla Mı Evlendirildi?” mask
Esra Erol Evlendirme Programına Tekrar Başladı! Avukat Hülya Hüngür Hüngür Ağladı! “Kadın Zorla Mı Evlendirildi?”
Sefirin Kızı Dizisi Final Yapıyor! Reytingler Resmen Çakıldı! Kimse Diziyi İzlemek İstemeyince Dizi Final Kararı Aldı! mask
Sefirin Kızı Dizisi Final Yapıyor! Reytingler Resmen Çakıldı! Kimse Diziyi İzlemek İstemeyince Dizi Final Kararı Aldı!
Ramo Dizisinin Boz’u Görkem Sevindik Geri Dönüyor! Show TV’nin Kırmızı Kamyon Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Sizi Şaşırtacak… mask
Ramo Dizisinin Boz’u Görkem Sevindik Geri Dönüyor! Show TV’nin Kırmızı Kamyon Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Sizi Şaşırtacak…
Ankara Büyükşehir kadın lokallerinden sımsıcak bir destek mask
Ankara Büyükşehir kadın lokallerinden sımsıcak bir destek
Elektrik Aboneliği Açtırma Ücreti 2021 – Nasıl Açılır? mask
Elektrik Aboneliği Açtırma Ücreti 2021 – Nasıl Açılır?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL