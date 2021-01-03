Yine Elazığ, Yine Deprem! Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 8,50 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.