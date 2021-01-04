Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Oca 2021 - 00:17- Sağlık G: 04 Oca 2021 - 00:18

Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastaları İçin Önemli Açıklama

ABONE OL Google News Sayfamız

"SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir" "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz" "Evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir" "Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi, ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir" "
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de çokça gündeme getirilen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar ile ilgili kampanyalar yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Koca, "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Her bir hastanın, hastalığı ne olursa olsun sağlığına kavuşmasından sorumlu olduklarını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Hele hastamız bir çocuksa bu, tüm öncelikleri en yüksek seviyede hak etmektedir. Her bir evladımızın sıhhati ve canı en kutsal emanetimizdir. Milletçe en hassas olduğumuz konulardan biri evlatlarımızdır. Hastalıkların tedavisi ise sosyal medyadan sahte kahramanlıklar sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir. SMA hastası çocuklarımız için de devletimiz tüm imkanlarını kullanarak tedavilerini sağlamaktadır. Bu konunun suistimal edilmesi asla kabul edilemez."

Koca, Bakanlık bünyesinde bu evlatların tedavisinin planlandığına, alanında uzman ve SMA tedavisinde tecrübeli bilim insanlarından oluşan bilimsel bir kurul bulunduğuna dikkati çekerek, çocukların tedavisi konusunda en güncel yöntemlerin bu kurulca değerlendirilerek en hızlı biçimde uygulamaya geçirildiğini aktardı.

Koca, bu konuda mali koşulların gündemlerinde olmadığını vurguladı.

SMA Bilim Kurulu'nun, aileleri ve aile derneklerini birinci elden bilgilendirdiğini belirten Koca, "Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır. Tedavi masraflarının tamamı devletimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, son zamanlarda geliştirilen ve gündemde olan gen tedavisine ilişkin verilerin, ilk süreçte olduğu gibi derhal ve titizlikle SMA Bilim Kurulunca incelemeye alındığını, sadece son 2 ayda Bilim Kurulu'nun, 5 kez toplanarak ilaçla ilgili verileri incelediğini, bu hafta da bir değerlendirme toplantısı yapacağını bildirdi.

- "Ailelerimizin suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz"

Gen tedavisinin etkinliğine dair bilimsel platformlarda yayımlanan kanıtların, henüz yeterli düzeyde olmadığının ve halihazırda uygulanan tedaviye üstünlüğüne dair kanıt bulunmadığının altını çizen Koca, yapılan bazı çalışmalarda başta karaciğer yetmezliği ve trombosit sayısında düşüklük (kanama eğilimi) olmak üzere ciddi yan etkilerinin bulunduğunun bildirildiğini kaydetti.

Koca, gen tedavisinin uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az bir ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerektiğini, özellikle kilosu daha yüksek olan bazı hastalarda bu sürecin 1 yıla kadar uzayabildiğini, kırılgan yapısı olan SMA hastalarında enfeksiyonlar ve bağışıklık sisteminin baskılanmasının daha büyük risk oluşturduğunu, herhangi bir hastalık seyri sırasında sürecin, hastalıktan bağımsız olarak ölümcül olabildiğini vurguladı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:"SMA hastası çocuklarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya açıklık getirmek istiyorum. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler, SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Ancak ilaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum suistimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz."

- "Mesele kaynak meselesi değildir"

Fahrettin Koca, bir konuda toplu olarak tepki vermek kadar güzel bir davranışın olmadığını ancak ilaç şirketlerinin amacına hizmet eden bir organizasyonla karşı karşıya olunduğunu değerlendirdi.

Kampanya düzenleyerek zikredilen rakamların, önerilen finansal kaynakların bu zamana kadar çocukların tedavisi için ayrılan kaynağın yanında hiçbir değer ifade etmediğine işaret eden Koca, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Mesele kaynak meselesi değildir. Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir. Burada esas konu ahlak sınırlarını aşarak, devletimizi aciz göstererek küresel ilaç şirketlerinin savunuculuğunu yapmaktır. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız.

Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir. SMA hastalığı genetik bir hastalıktır. Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir."

# açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastaları, Gibi, türkiye, sağlık

04 Oca 2021 - 00:17 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ailelere "ekran önünde geçirilen uzun sürelere dikkat edin" uyarısı mask
Ailelere "ekran önünde geçirilen uzun sürelere dikkat edin" uyarısı
Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek mask
Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek
Kepçe Kulak Ameliyatı Ne Zaman Ve Kaç Yaşında Yapılır? mask
Kepçe Kulak Ameliyatı Ne Zaman Ve Kaç Yaşında Yapılır?
"Kovid-19 sonrasında ağrı çekenler hekime başvurmalı" uyarısı mask
"Kovid-19 sonrasında ağrı çekenler hekime başvurmalı" uyarısı
İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı mask
İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı
İngiltere, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi mask
İngiltere, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
Anket MasterChef 2020 Şampiyonu Kim Olur? Masterchef Anket iBaşladı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklama mask
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklama
Eski TRT spikeri Aylin Özmenek neden vefat etti! Aylin Özmenek kimdir? mask
Eski TRT spikeri Aylin Özmenek neden vefat etti! Aylin Özmenek kimdir?
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti
Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yarın yapılacak mask
Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yarın yapılacak
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü de sakin geçiyor mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü de sakin geçiyor
3 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
3 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

GALERİ

Survivor 2021 Gönüllüler Kadrosu Kimler? Survivor 2021 Gönüllüler Takımı Belli Oldu! İşte Gönüllüler Takımında Yer Alacak İsimler… mask
Survivor 2021 Gönüllüler Kadrosu Kimler? Survivor 2021 Gönüllüler Takımı Belli Oldu! İşte Gönüllüler Takımında Yer Alacak İsimler…
Survivor 2021 Ünlüler Kadrosu Kimler? Survivor 2021 Ünlüler Takımı Belli Oldu! İşte Ünlüler Takımında Yer Alacak İsimler… mask
Survivor 2021 Ünlüler Kadrosu Kimler? Survivor 2021 Ünlüler Takımı Belli Oldu! İşte Ünlüler Takımında Yer Alacak İsimler…
Kırmızı Oda Dizisinden O Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Diziden Ayrılacağını Açıklayan Doktor Herkesi Şoka Uğrattı! mask
Kırmızı Oda Dizisinden O Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Diziden Ayrılacağını Açıklayan Doktor Herkesi Şoka Uğrattı!
MasterChef Tek Parça 3 Ocak 2021 Pazar Final Gecesi mask
MasterChef Tek Parça 3 Ocak 2021 Pazar Final Gecesi
Esra Erol Evlendirme Programına Tekrar Başladı! Avukat Hülya Hüngür Hüngür Ağladı! “Kadın Zorla Mı Evlendirildi?” mask
Esra Erol Evlendirme Programına Tekrar Başladı! Avukat Hülya Hüngür Hüngür Ağladı! “Kadın Zorla Mı Evlendirildi?”
Sefirin Kızı Dizisinin Reytingleri Düştü! Sefirin Kızı Hayranlarını Üzüp Final mi Yapacak? mask
Sefirin Kızı Dizisinin Reytingleri Düştü! Sefirin Kızı Hayranlarını Üzüp Final mi Yapacak?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL