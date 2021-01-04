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04 Oca 2021 - 20:04- Gündem G: 04 Oca 2021 - 20:05

4 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz"
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Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 9 bin 896 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

Test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, vefat sayısı 21 bin 685, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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04 Oca 2021 - 20:04 AA Ankara- Gündem

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