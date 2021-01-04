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04 Oca 2021 - 20:08- Gündem G: 04 Oca 2021 - 20:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "darbe" açıklamalarına sert tepki

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"Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır" "Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir"
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, (Adnan) Menderes'ten (Recep Tayyip) Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, muhalefetin sözcülüğünü yapanların, haftaya darbe söylemleriyle başladıklarını belirtti.

Birisinin "Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok" derken bir diğerinin "Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı' dediğini anımsatan Altun, darbe özlemi içerisinde olanların bu eş güdümlü söylemlerinin hiç sürpriz olmadığını vurguladı.

Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyetin, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir."

# Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Darbe açıklamaları

04 Oca 2021 - 20:08 AA Ankara- Gündem

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