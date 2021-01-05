Ankara'da izinsiz gösteriye 18 gözaltı

Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.Tunceli'de yaklaşık bir yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunamamasını protesto eden grup, Çankaya Belediyesi önünde bir araya geldi.
Kendilerine " Kadın Platformu" adını veren ve polisin uyarılarına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale edildi.
Polise direnen grup üyelerinden 18'i gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.