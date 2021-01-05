Başkentteki kadın cinayeti zanlısı yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kendisinden ayrılan kadını tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı yakalandı.
Mamak'ta 5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'i Mutlu Mahallesi'ndeki evinde vurduktan sonra kaçan G.A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahıyla gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Olay
Şüpheli G.A, 5 ay önce ayrıldığı Sevgi Tekin'i, gittiği evinde tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.
Ağır yaralanan Sevgi Tekin, 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Tekin'in, 3 yıldır birlikte yaşadığı G.A'dan gördüğü şiddet nedeniyle ayrıldığı ve bu nedenle de uzun süredir tehdit edildiği belirtilmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.