Son dakika: Yerli aşı ne zaman? Yerli Koronavirüs Aşı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.