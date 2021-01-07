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07 Oca 2021 - 21:27- Gündem G: 07 Oca 2021 - 21:28

Son dakika: Yerli aşı ne zaman? Yerli Koronavirüs Aşı Açıklaması

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"Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik. Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.
# Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı

07 Oca 2021 - 21:27 AA Ankara- Gündem

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