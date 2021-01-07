Son dakika: Yerli aşı ne zaman? Yerli Koronavirüs Aşı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.
Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.