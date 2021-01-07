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07 Oca 2021 - 21:28- Gündem G: 07 Oca 2021 - 21:29

İngiltere'de 1,5 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

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Hükümet, 15 Ocak'a kadar günlük yüzbinlerce aşı yapma kapasitesine sahip olunacağını umuyor
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şu ana kadar yaklaşık 1,5 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını söyledi.

Johnson, düzenlediği basın toplantısında, aşılama çalışmalarını son aşamasına kadar ana hatlarıyla belirlediklerini ve yeni bir sistemle randevu almayı kolaylaştıracaklarını duyurdu.

Hafta sonuna kadar aile hekimlerinin liderliğinde 1000'den fazla küçük aşı merkezi, 223 hastane, 7 dev aşı merkezi ve 200 de eczaneye aşıların ulaştırılacağını kaydeden Johnson, "Her şey yolunda giderse 15 Ocak'a kadar günlük yüzbinlerce aşı yapma kapasitesine sahip olacağız." dedi.

İngiliz Başbakan, gelecek 39 gün içinde belirlenen ilk 4 gruba yetecek kadar aşının ellerinde olacağını vurgulayarak, bu ayın sonunda bakım evlerinde yaşayan her yaşlı için bir aşı dozu sunmayı umduklarını ifade etti.

Ülkede neredeyse 1,5 milyon kişiye ilk dozun yapıldığını açıklayan Johnson, ordunun da Kovid-19 aşısının dağıtımına yardımcı olmak için "savaş tekniklerini" kullanacağını ifade etti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1162 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan türü nedeniyle vakalar da giderek artıyor.

Hükümet, şubat ortasına kadar virüsten en çok etkilenenlerin aşılanmasıyla 5 Ocak'ta başlayan karantinayı yavaş yavaş kaldırıp normale dönmeyi umuyor.

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford/AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının da ilk dozu 4 Ocak'ta vurulmuştu.

# Boris Johnson, İngiltere, Kovid-19, yeni

07 Oca 2021 - 21:28 AA - Gündem

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