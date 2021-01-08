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08 Oca 2021 - 19:10- Gündem G: 08 Oca 2021 - 19:11

Koronavirüs aşısı çalışmalarında bir mucize gerçekleşiyor

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Koronavırüs aşısı çalışmalarında son durum ne aşılama takvımı nasıl ışleyecek maskelerden ne zaman kurtulacağız konunun uzmanları radyo trafıkte Özay Şendır ıle ince ayar programında anlattı.
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Radyo Trafik ulaşım dışında toplumu ilgilendiren konularda dinleyicilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bugün başlayan ve Gazeteci Özay Şendirin sunduğu İnce Ayar programında koronavirüs salgınında gelinen son durum ve aşı çalışmaları değerlendirildi.

ÖNCELİKLE ÖLÜMÜ DURDURMAK İSTİYORUZ

Programın konuklarından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk aşı çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. Çinden gelen aşıların incelemelerinin sürdüğünü aktaran Öztürk 14-15 günlük inceleme süresi bittikten sonra acil kullanım izniyle aşılamalar başlayacak. Bazı ülkelerin aksine biz öncelikle ölümü durdurmak istiyoruz. Bizim için önemli olan can. O yüzden biz daha ağır hastaların ölümlerin daha çok görüldüğü yaşlı kesimi koruyacağız. Umarım bu yanlış bir karar değildir. Türkiyenin risk gurubu sayısı aşağı yukarı 33 milyon. Başta ana riskli grubu aşılamış olacağız. şeklinde konuştu.

YERLİ AŞI NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK

Prof. Dr. Recep Öztürk Türkiyenin Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşı alacağını belirtirken tarihleri belli olmayan anlaşmaların da olduğunu bildirdi. Öztürk Faz III çalışmalarının tamamlanması halinde yerli aşının da Haziran ayına doğru kullanıma girebileceğini ifade etti.

AŞILAMA TAKVİMİ NEDEN FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bizim tüm uygulamalarımız bilimsel verilere uygun olacak. diyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk Türkiye aşı dozlarının uygulanmasında 28 günü tercih etti. Burada kesinlikle ilme aykırı bir şey yok. Koruma tedbirleri devam etmeseydi veya vakalar düşmeseydi doğal olarak 14 günü uygulayacaktık. Türkiyenin 14-28 günü ile 9-12 haftalık arayı tercih eden İngilterenin durumu farklı. İngiltere birinci dozu daha çok kesime uygulamak istiyor. Biz ise birinci doz ile ikinci doz arasında biraz daha antikor oluşturmayı hedefliyoruz. Bu koruyuculuğu daha uzun süre sağlamak demektir. açıklamasını yaptı.

GEBELER VE 18 YAŞ ALTI AŞILANMASI NASIL OLACAK

Prof. Dr. Recep Öztürk 18 yaş altı vatandaşların şu anda aşılama kapsamında olmadığını ancak yeterli aşı olursa Türkiyenin tüm vatandaşlarını aşılamak isteyeceğini vurgulayarak İstemeleri halinde özellikle durumu riskli olan gebelere rızası da olması halinde aşı yapılacak. dedi.

BİR MUCİZE GERÇEKLEŞİYOR

Özay Şendirin çiçek aşısının 104 yıl sonra bulunduğunu hatırlatması üzerine Prof. Dr. Öztürk Bilim çok hızlandı. İnsanlık daha önce 20 senede yapılanı şu anda 2 haftada yapıyor. Aşının etkeninin genetiğini açığa koymak öyle çok kolay değildi eskiden. Bugüne kadar görülmemiş şekilde aşıya devletler de destek veriyor. Türkiyede Sağlık Bakanlığı TÜBİTAK bu işi doğrudan üstlendi. değerlendirmesinde bulundu.

NEFES EGZERSİZİNİN ÖNEMİ

Özay Şendir ile İnce Ayar programının ilk konuklarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur ise koronavirüs konusunda nefes egzersizinin önemine dikkat çekti. Normalde nasıl nefes aldığımızın farkında olmadığımızı belirten Okur nefes egzersizinde ilk etapta 5e kadar sayarak burundan nefes alınmasının akciğerlere güzel bir hava dolmasını sağlayacağını kaydetti. Alınan nefesin yine 5e kadar sayarak burundan verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Okur bunun 5 kez tekrarlanmasının ciğerler için yararlı olacağından bahsetti.

MASKELERDEN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur maskelerden herkesin çok sıkıldığını bir an önce eski günleri dönmeyi istediklerini anlatırken Ama bu maalesef çok yakın görünmüyor. O yüzden maskeler bizim en güzel en değerli en işe yarayan aksesuarlarımız olmak zorunda. Bunun için de maskeleri amacına uygun kullanmamız lazım. Koronavirüs bize çok şey öğretti. Olay marka değil hayatta kalmak. dedi.

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08 Oca 2021 - 19:10 - Gündem

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