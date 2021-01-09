Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Oca 2021 - 12:34- Siyaset G: 09 Oca 2021 - 12:35

Kadın siyasetçi rock müzik tutkusu ve renkli kişiliği ile dikkati çekiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

9 rock müzik albümü bulunan Gizem Saatci, bilgisayar mühendisliği ve avukatlık eğitimlerinin yanı sıra girdiği siyasette de DYP Muğla İl Başkanlığı görevini yürütüyor Saatci: "İmkan tanınırsa tüm kadınlar benim gibi 3-5 hatta 10 işi aynı anda yapabilir" "Yoruldukça daha fazla enerji bulan bir insanım. 'İşleyen demir ışıldar' diye bir söz vardır. Çalıştıkça mutlu oluyorum"
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğru Yol Partisi (DYP) Muğla İl Başkanı Gizem Saatci, siyasi kimliğinin yanı sıra müzik başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalarıyla pek çok işin bir arada yapılabileceğini gösteriyor.

35 yaşındaki iki çocuk annesi Saatci, bilgisayar mühendisliği eğitiminin ardından Kanada'ya giderek psikiyatri hemşireliği eğitimi aldı. Saatci, ardından Londra'da şantözlük bölümünü bitirerek profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı. Kanada'da 2 yıl avukatlık eğitimi de alan Saatci, Türkiye'ye dönerek 9 rock müzik albümü çıkardı.

Bir süre sonra DYP'den siyasete giren Saatci, müzik hayatının yanı sıra DYP İl Başkanlığı ve Genel Başkan Danışmanlığı görevini yürütüyor.

- "Kadın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok"

Saatci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzisyenlerin haklarını savunmak için siyasete girdiğini, Türkiye'deki tüm müzisyenler ve sanatçıların sözcüsü olmak istediğini söyledi.

Kariyer yaparken aile kurmayı ihmal etmediğini, iki çocuk sahibi olduğunu anlatan Saatci, "İmkan tanınırsa tüm kadınlar benim gibi 3-5 hatta 10 işi aynı anda yapabilir. Eskiden ne çamaşır, ne de bulaşık makinesi vardı. Evin aşçısı, çocuklarının öğretmeniydi. Kadın her şey. İstedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok." dedi.

Saatci, sanatın kitleleri etrafında sürüklediğini, insanların ruhunu besleğini vurguladı. Sanat ve siyaset hayatının zor yanları olduğuna değinen Saatci, bazen gece yarısına kadar çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

- "Çok fazla ilgi var"

Sadece Muğla'dan değil, Türkiye'nin her yerinden kendisine ulaşanların olduğunu aktaran Saatci, "Genel Başkan Danışmanı da olduğum için sorumluluklarım ve yükümlülüklerim artıyor. Yoruldukça daha fazla enerji bulan bir insanım. 'İşleyen demir ışıldar' diye bir söz vardır. Çalıştıkça mutlu oluyorum." diye konuştu.

Saatci, insanların bir rock müzik sanatçısının radikal bir kararla siyasete atılmasını yadırgamadıklarını belirterek, "Bu durum insanların daha çok ilgisini çekiyor. Müzisyenlerin, sanatkarların siyaset yapması insanların hoşuna gidiyor. Hiçbir şekilde olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım. Tam tersine sevinçli ve destekleyici karşılandım. Çok fazla ilgi var. Elimden geldiğince merak edilenleri cevaplamaya çalışıyorum. Fırsat buldukça konser veriyorum. Bilgisayar mühendisliği ve avukatlık mesleklerini yapmıyorum. Sadece yardım isteyen partililere yol gösteriyorum." dedi.

# avukat, bilgisayar mühendisi, DYP Muğla İl Başkanı Gizem Saatci, Hemşire, muğla, müzisyen, Rock müzik sanatçısı, siyasi parti il başkanı, Gibi, türkiye, başladı

09 Oca 2021 - 12:34 AA Muğla- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Biden'den Trump Yorumu: "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı" mask
Biden'den Trump Yorumu: "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı"
AK Gençlik Ankaradan Emniyet Mensuplarına anlamlı ziyaret mask
AK Gençlik Ankaradan Emniyet Mensuplarına anlamlı ziyaret
Beşiktaş Kulübünden Baki Ersoy açıklaması mask
Beşiktaş Kulübünden Baki Ersoy açıklaması
Almanya'nın "askeri ihracatı" 2020’de düştü mask
Almanya'nın "askeri ihracatı" 2020’de düştü
AK Parti üç isim için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak mask
AK Parti üç isim için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "ek ödeme" açıklaması - Ankara mask
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "ek ödeme" açıklaması - Ankara
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Devlet tarafından Yapılan sosyal yardımlar, Hizmetler ve Miktarlar Tek tek Açıklandı mask
Devlet tarafından Yapılan sosyal yardımlar, Hizmetler ve Miktarlar Tek tek Açıklandı
Koronavirüs aşısı çalışmalarında bir mucize gerçekleşiyor mask
Koronavirüs aşısı çalışmalarında bir mucize gerçekleşiyor
Son Dakika: Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika: Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı
ATO’dan Ticari Hayata “Aşı” Önerisi mask
ATO’dan Ticari Hayata “Aşı” Önerisi
Şok Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın... mask
Şok Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü" mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü" mesajı

GALERİ

AK Partili kadınlar ev yemeği ile sağlık çalışanlarına destek oluyor mask
AK Partili kadınlar ev yemeği ile sağlık çalışanlarına destek oluyor
En mutlu kediler "Kedi Kasabası"nda yaşıyor mask
En mutlu kediler "Kedi Kasabası"nda yaşıyor
Survivor 2021 Tek Parça 9 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 İlk Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 9 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 İlk Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti mask
Çocuk müzisyenler, İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti
Hayatını adadığı gazeteye 47 yıldır emek veriyor mask
Hayatını adadığı gazeteye 47 yıldır emek veriyor
İbrahim Tatlıses Serdar Ortaç'a İbo Show'a Katılmak İçin Para Mı Ödedi? İbo Show'a Damgasını Vurdu! O İsimler Tek Tek Açıkladı! mask
İbrahim Tatlıses Serdar Ortaç'a İbo Show'a Katılmak İçin Para Mı Ödedi? İbo Show'a Damgasını Vurdu! O İsimler Tek Tek Açıkladı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL