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10 Oca 2021 - 19:10- Siyaset G: 10 Oca 2021 - 19:11

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki:"Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir" "Cumhurbaşkanımızdan "sözde cumhurbaşkanı" diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur"
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde cumhurbaşkanı" demesinin demokrasiye ve milli iradeye saygısızlık olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki

Kılıçdaroğlu'nun milletin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırdığını vurgulayan Çelik, girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'a demokrasi ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesinin "Yassıada zihniyeti"nin göstergesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan "sözde cumhurbaşkanı" diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur. Kılıçdaroğlu'nun seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesi ile kavga etmektedir. Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir."

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10 Oca 2021 - 19:10 AA Ankara- Siyaset

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