Son Dakika : Ankara'da Deprem Oldu. Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üstü kalecik ilçesi olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Nerelerde Deprem Oldu Bugün
Bugün belirli bölgelerde deprem meydana geldi. Türkiye’nin her bölgesini kapsayan, depremler her gün sayısız şekilde gerçekleşmektedir. Bugünkü deprem haberleri için, Kandilli Rasathanesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Güncel Depremler 202021
2021 en son deprem haberleri ile alakalı Kandilli Rasathanesini inceleyebilir ve AFAD internet sitesi üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Son deprem bilgileri, şunlardır:
Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.