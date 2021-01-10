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10 Oca 2021 - 23:49- Gündem G: 10 Oca 2021 - 23:54

Ankara'daki deprem Kırıkkale, Çankırı ile Çorum'da da hissedildi

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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin kentte hafif şekilde hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini söyledi.
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Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çankırı ile Çorum'da da hissedildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin kentte hafif şekilde hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini söyledi.

Vali Ayaz, taramaların ise devam ettiğini sözlerine ekledi. Çorum merkez ile Sungurlu ilçesinde de deprem hafif hissedildi. AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, henüz olumsuz bir durumun yansımadığı bildirildi.

Ankara'da meydana gelen deprem, Kırıkkale'de hissedildi

Kırıkkale Valiliği, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin kentte de hissedildiğini, şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının bildirilmediğini açıkladı.

Saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kırıkkale'de de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kalecik'te meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Bütün ilçeler ve köylerle irtibata geçildiği aktarılan açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

# ankara, çankırı, çorum, deprem, hissedildi, kalecik

10 Oca 2021 - 23:49 AA Samsun- Gündem

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