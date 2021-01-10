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10 Oca 2021 - 23:52- Gündem G: 10 Oca 2021 - 23:53

Ankara Deprem Son Dakika: Kalecik Belediyesinden depreme ilişkin son açıklama

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"Kalecik'in herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sorun bulunmamaktadır"
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Kalecik Belediyesi tarafından, ilçede meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecik'in herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
# ankara, deprem, kalecik

10 Oca 2021 - 23:52 AA Ankara- Gündem

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