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11 Oca 2021 - 23:49- Spor G: 11 Oca 2021 - 23:50

Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba lenf kanserine yakalandı

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Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.
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Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba'nın kansere yakalandığı açıklandı.

Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.

Tecrübeli futbolcu Bamba'nın kemoterapi almaya başladığı ifade edildi.

Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.
# futbol, Sol Bamba, Gibi

11 Oca 2021 - 23:49 AA İstanbul- Spor

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