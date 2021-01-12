Juventus'un Yıldızı Dybala Sakatlandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’un Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala’nın bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın bu sabah kulübün J Medical kliniğindeki kontrollerden geçirildiği ve sol diz bağlarındaki sakatlık sebebiyle iyileşme süresinin 15 ila 20 gün süreceği belirtildi.
İtalyan spor basını da 27 yaşındaki oyuncunun, bu sakatlık nedeniyle İtalya Kupası'ndaki Genoa, Serie A'daki Inter maçı ve gelecek hafta Napoli ile oynanacak olan İtalya Süper Kupa finalinde yer alamayacağını yazdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.