Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, pandemi nedeniyle zor günler geçiren belediye kiracılarına destek sağlayacak karara imza attı.



Başkan Demirel başkanlığında yılın ilk toplantısını yapan Belediye Meclisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgelerine istinaden Covid-19 salgını nedeniyle kira alacaklarının düzenlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu görüştü. Rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Demirel, pandemi nedeniyle esnafın zor bir dönemden geçtiğini hatırlatarak,"İnşallah aldığımız bu kararla kiracılarımıza biraz nefes aldırabileceğiz" dedi.

Kiracıların faaliyet durumlarına bazı kiracılardan kira alınamayacağını bazılarında da kira indirime gideceğini belirten Demirel, "Pandemi nedeniyle faaliyeti durdurulan kiracılardan kira alınmayacak, sözleşme süreleri uzatılacak. Sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yeri olarak faaliyet gösteren kiracıların kiralarında yüzde 90 indirim yapılacak. Düğün salonu kiracılarına yine yüzde 90 indirim uygulanacak. Belediye oteli kiracısına yüzde 60; gıda ve meşrubat büfesi ile çiçek büfesi kiracılarına da yüzde 40 indirim sağlanacak. Belediye kiracılarının kira bedelleri ile ilgili yapılan bu düzenlemeler, Covid-19 salgını için çıkarılan kısıtlamalar boyunca devam edecek. Kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yeni bir genelge yayınlandığında sona erecek" dedi.

Etimesgut belediyesinden Kiracılarına yeni kira düzenlemesi - Belediye Meclis kararı:

Dünya Sağlık Örgütü’nün, 11 Mart 2020'de Covıd-19 ismi verilen Koronavirüsü bir salgın olarak ilan etmesi, yukarıda açıklanan ve komisyon raporunun ekinde sunulan genelgeler dikkate alınarak;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Genelgesi, İçişleri Bakanlığın İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 18.11.2020 tarih 19161 sayılı Genelgesi,

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği,

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği,

Yeni bir karar alınıncaya kadar çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulması, 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelge ile düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;

- Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

- Düğünlerin oturma düzen, maske, mesafe, temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi gibi bir dizi tedbir alınma, şeklinde belirtilen yukarıda ki kısıtlamalar çerçevesinde, belediye sınırlarımız içerisinde gerekli tedbirler alınmış olup, bu tedbirler göz önünde bulundurularak;

1) 18.11.2020 tarih 19161 sayılı Genelge ile faaliyeti durdurulan kiracılarımızdan, genelge tarihinden itibaren kira bedellerinin tahakkuk ettirilmemesine ve sözleşme sürelerinin uzatılması

2) 18.11.2020 tarih 19161 sayılı Genelge kapsamında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yeri olarak faaliyet gösteren kiracılarımıza Belediye Meclis kararı tarihinden itibaren %90 oranında kira indirimine gidilmesi,

3) Düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde kısıtlı hizmet veren düğün salonu kiracılarımıza Belediye Meclis kararı tarihinden itibaren %90 oranında kira indirimine gidilmesi,

4) Faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen genel çalışma saatleri kısıtlanarak faaliyetleri azalan ve ekonomik olarak olumsuz etkilenen; Belediyemiz otel kiracımıza Belediye Meclis kararı tarihinden itibaren %60 oranında kira indirimine gidilmesi,

Belediyemiz, gıda ve meşrubat büfesi ile çiçek büfesi kiracılarımıza Belediye Meclis kararı tarihinden itibaren %40 oranında kira indirimine gidilmesi,

Hususları uygun görülmüş olup, yukarıda ayrıntıları belirtilmiş olan Belediye kiracılarımızın kira bedelleri ile ilgili yapılan bu düzenlemelerin Covid-19 salgını için çıkarılan kısıtlamaların devam ettiği sürece ve kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yeni bir genelge yayınlanana kadar tarafların aralarında bu hususa ilişkin dava olmaması koşuluyla uygulanması” şeklinde düzeltilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu değiştirilmek kaydıyla oylamaya sunuldu.

Kabulüne oybirliği ile karar verildi. 08/01/ 2021