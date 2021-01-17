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17 Oca 2021 - 10:15- Gündem G: 17 Oca 2021 - 10:16

Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar ve çığ uyarısı yapıldı

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Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısında bulunuldu.
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Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı öngörülen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezlerinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 5, Muş'ta 3, Bitlis'te 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güneyinde yoğun kar beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma, don, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi nedeniyle yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
# bitlis, Çığ uyarısı, hakkari, hava durumu, Meteoroloji, muş, van, kar

17 Oca 2021 - 10:15 AA Van- Gündem

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