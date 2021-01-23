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23 Oca 2021 - 22:42- Gündem G: 23 Oca 2021 - 23:39

Ankara'da kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte güncel sayı

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Paylaşımdaki verilere göre İstanbul'da 224 bin 472, Ankara'da 122 bin 332, İzmir'de ise 76 bin 688 kişinin aşı oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülke genelindeki aşı uygulamasının 25 Ocak Pazartesi'den itibaren il bazında canlı takip edilebileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı sayısının 81 il için ayrı ayrı gösterildiği grafiğe yer verdi.

Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu belirten Koca, " Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu." bilgisini paylaştı.

Ankara'da Kaç Kişi Aşı oldu!

Paylaşımdaki verilere göre İstanbul'da 224 bin 472, Ankara'da 122 bin 332, İzmir'de ise 76 bin 688 kişinin aşı oldu.
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23 Oca 2021 - 22:42 AA Ankara- Gündem

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