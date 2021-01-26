Haberler Ankara Haberler Ankara
26 Oca 2021 - 20:14- Gündem G: 26 Oca 2021 - 20:15

26 OcakTürkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede"
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 681 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, vefat sayısı 25 bin 344, ağır hasta sayısı 1791 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- "Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

# koronavirüs, sağlık bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 26 Ocak vaka sayısı, 26 Ocak ankara vaka sayısı, yeni, türkiye

26 Oca 2021 - 20:14 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
“Aşı kaygısı” hasta etmesin! mask
“Aşı kaygısı” hasta etmesin!
Geçen yıl trafiğe yaklaşık 1 milyon 39 bin aracın kaydı yapıldı mask
Geçen yıl trafiğe yaklaşık 1 milyon 39 bin aracın kaydı yapıldı
Türk gemisi Nijeryalı korsanlar Tarafından kaçırıldı mask
Türk gemisi Nijeryalı korsanlar Tarafından kaçırıldı
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı mask
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı
30 girişimci kadına 765 bin TL'lik hibe desteği mask
30 girişimci kadına 765 bin TL'lik hibe desteği
Kovid-19 krizinin ardından yılın umut veren 17 teknoloji trendi mask
Kovid-19 krizinin ardından yılın umut veren 17 teknoloji trendi
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahne RTÜK'ün İpini Çekmesine Neden OIdu! Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! mask
Yasak Elma Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahne RTÜK'ün İpini Çekmesine Neden OIdu! Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!
Kefaret Dizisinde ki O Sahne Milyonları Çılgına Çevirdi! Seyirci RTÜK’e Şikayetlerde Bulundu! Final mi Yapıyor? mask
Kefaret Dizisinde ki O Sahne Milyonları Çılgına Çevirdi! Seyirci RTÜK’e Şikayetlerde Bulundu! Final mi Yapıyor?
Sen Çal Kapımı Dizisinde Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Serkan’ın Ayrılığı Herkesi Hüsrana Uğrattı! Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Serkan’ın Ayrılığı Herkesi Hüsrana Uğrattı! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Survivor Batuhan’dan Kaos Yaratacak Açıklama! Milyonlar Şok Geçirdi! “İnşallah…” mask
Survivor Batuhan’dan Kaos Yaratacak Açıklama! Milyonlar Şok Geçirdi! “İnşallah…”
Halkbank'tan Yeni Kredi Kampanyası! Tüm Müşterilerin Dikkatine... mask
Halkbank'tan Yeni Kredi Kampanyası! Tüm Müşterilerin Dikkatine...
Survivor’dan Diskalifiye Edilen Meryem Kasap Milyonları Şoka Uğrattı! Eski Halini Görenler Tanıyamadı! “Bu Kim?” mask
Survivor’dan Diskalifiye Edilen Meryem Kasap Milyonları Şoka Uğrattı! Eski Halini Görenler Tanıyamadı! “Bu Kim?”

GALERİ

Yozgat'ta vatandaşın "bayrak" hassasiyeti kameraya yansıdı mask
Yozgat'ta vatandaşın "bayrak" hassasiyeti kameraya yansıdı
Esra Erol’da Sadakatsiz Dizisinin Volkan’ı Gerçek Oldu! 22 Yaşında Genç Kadınla Düğün Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! Esra Erol Sinir Krizine Girdi! mask
Esra Erol’da Sadakatsiz Dizisinin Volkan’ı Gerçek Oldu! 22 Yaşında Genç Kadınla Düğün Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! Esra Erol Sinir Krizine Girdi!
Eşi Emekli Olan 65 Yaş Aylığı Alabilir Mi? Yaşlılık Maaşı 2021'de Ne Kadar Oldu? mask
Eşi Emekli Olan 65 Yaş Aylığı Alabilir Mi? Yaşlılık Maaşı 2021'de Ne Kadar Oldu?
Smart Trade Coin Ne Zaman Borsaya Girecek? Smart Trade Coin Kaç Dolar? mask
Smart Trade Coin Ne Zaman Borsaya Girecek? Smart Trade Coin Kaç Dolar?
Sen Çal Kapımı Dizisinde Küvet Sahnesi Tepkilere Neden Oldu! Her Şey Sansürlendi, O Görüntüler "Yok Artık" Dedirtti! mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Küvet Sahnesi Tepkilere Neden Oldu! Her Şey Sansürlendi, O Görüntüler "Yok Artık" Dedirtti!
Bitcoin Ne Kadar Oldu? YÜKSELİŞE GEÇTİ! Bitcoin Kaç Dolar, Kaç TL? mask
Bitcoin Ne Kadar Oldu? YÜKSELİŞE GEÇTİ! Bitcoin Kaç Dolar, Kaç TL?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL