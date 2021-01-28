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28 Oca 2021 - 23:23- Gündem G: 28 Oca 2021 - 23:54

28 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Son 24 saatte 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 670 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi. Test sayısı 29 milyon 181 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı 1751 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 670 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi. Test sayısı 29 milyon 181 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı 1751 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- Erdoğan'dan üç yenilikçi aşı adayının faz çalışmalarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Kovid-19'a karşı üç yenilikçi aşı adayının faz çalışmalarına başlanması arifesinde olunduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız. Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız."

- Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." uyarısında bulundu.

- 75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

Türkiye'de Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programına göre, bugün 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı. Aşılama programı kapsamında, bugün randevularını alan 75 yaş üzerindeki vatandaşlara CoronaVac aşılarının ilk dozu yapıldı.

- Huzurevi sakinleri için manevi destek programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinde yaşlıların psikolojilerinin güçlendirilmesi için huzurevi sakinlerine yönelik manevi destek programı hazırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ayda bir düzenlenecek programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi dinletisi ve öğretici konulardan oluşan sohbetlere yer verileceği kaydedildi.

- Kastamonu'nun Abana ilçesinde Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Kovid-19 vakasının kalmadığı bildirildi. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, yurt genelinde alınan tedbirlerin ilçedeki koronavirüs tablosuna da olumlu yansıdığını, hafta başından bu yana ilçede pozitif vaka olmadığını açıkladı.

Adıyaman'da ise 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kocaeli'de tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 189 kişiye idari para cezası uygulandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek bir apartmanda kumar oynadıkları öne sürülen 10 kişiye para cezası verildi.

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28 Oca 2021 - 23:23 AA Ankara- Gündem

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