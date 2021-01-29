Haberler Ankara Haberler Ankara
29 Oca 2021 - 20:02- Gündem G: 29 Oca 2021 - 20:03

29 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 131 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 348 bin 309'a çıktı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 664 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30, vefat sayısı 25 bin 736, ağır hasta sayısı 1740 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
# koronavirüs, Kovid-19, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 29 Ocak 2021 vaka sayısı, 29 Ocak 2021 ankara vaka sayısı, aşı, ankara, yeni, vaka, türkiye

29 Oca 2021 - 20:02 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
En değerli markalar listesinde aslan payı yine teknolojinin mask
En değerli markalar listesinde aslan payı yine teknolojinin
Hava kirliliğinin, göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine rastlandı mask
Hava kirliliğinin, göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine rastlandı
“Aşı kaygısı” hasta etmesin! mask
“Aşı kaygısı” hasta etmesin!
Geçen yıl trafiğe yaklaşık 1 milyon 39 bin aracın kaydı yapıldı mask
Geçen yıl trafiğe yaklaşık 1 milyon 39 bin aracın kaydı yapıldı
Türk gemisi Nijeryalı korsanlar Tarafından kaçırıldı mask
Türk gemisi Nijeryalı korsanlar Tarafından kaçırıldı
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı mask
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Emir ve Danla Bilic Aşklarını Ortaya Koydular! O Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı! En Sevdiği Fotoğraf... mask
Masterchef Emir ve Danla Bilic Aşklarını Ortaya Koydular! O Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı! En Sevdiği Fotoğraf...
Kerem Bürsin Deliye Döndü, Ortadan Kayboldu! Hande Erçel’in O Hareketi Resmen Yasa Soktu! “Ah be Hande!” mask
Kerem Bürsin Deliye Döndü, Ortadan Kayboldu! Hande Erçel’in O Hareketi Resmen Yasa Soktu! “Ah be Hande!”
Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Paylaşım! Sarıkaya Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü! Cem Yılmaz’a Gönderme mi Yaptı? mask
Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Paylaşım! Sarıkaya Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü! Cem Yılmaz’a Gönderme mi Yaptı?
Masterchef Serhat ve Barbaros Ortak Oluyor! Şefler ve Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu! “Paraya Para Demeyecekler…” mask
Masterchef Serhat ve Barbaros Ortak Oluyor! Şefler ve Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu! “Paraya Para Demeyecekler…”
Hande Erçel’le İlgili O Yorum Binlerce Kişinin Tepkisine Sebep Oldu! “Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!” mask
Hande Erçel’le İlgili O Yorum Binlerce Kişinin Tepkisine Sebep Oldu! “Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!”
Uyanış Büyük Selçuklu’da Sencer Şoku! O Hali Dikkat Çekmişti, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Uyanış Büyük Selçuklu’da Sencer Şoku! O Hali Dikkat Çekmişti, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

GALERİ

Yasak Elma Dizisinde Şahika Kendi Silahıyla Vuruldu! Diziden Resmen Ayrıldı, Ölüm Senaryosu Yazıldı! "Denize Atın!" mask
Yasak Elma Dizisinde Şahika Kendi Silahıyla Vuruldu! Diziden Resmen Ayrıldı, Ölüm Senaryosu Yazıldı! "Denize Atın!"
Bilim İnsanlarının Yeni Uyarısı Artık Yeter Dedirtti! Nipah Virüsü Nedir, Belirtileri Nelerdir? Aşısı Var Mı? mask
Bilim İnsanlarının Yeni Uyarısı Artık Yeter Dedirtti! Nipah Virüsü Nedir, Belirtileri Nelerdir? Aşısı Var Mı?
Kefaret’e Yeni Transfer: CV’de Kırmızı Oda Var! Melis Cemre Çınar Artık Keferat’te! mask
Kefaret’e Yeni Transfer: CV’de Kırmızı Oda Var! Melis Cemre Çınar Artık Keferat’te!
Alev Alev Dizisinde Çiçeğin Yaraları İyileşecek mi? Milyonlarca Kişi Tek Yürek, İşte Cevabı... mask
Alev Alev Dizisinde Çiçeğin Yaraları İyileşecek mi? Milyonlarca Kişi Tek Yürek, İşte Cevabı...
Kerahat Vakti Nedir, Kerahat Vaktinde Neden Namaz Kılınmaz? Kerahat Vakti İkindi Namazı Kılınır Mı? mask
Kerahat Vakti Nedir, Kerahat Vaktinde Neden Namaz Kılınmaz? Kerahat Vakti İkindi Namazı Kılınır Mı?
Elon Musk Bu Kez Bitcoin’in Fitilini Ateşledi! Paylaşımı Yaptığı Gibi BTC Kendisini 37 Bin Dolara Attı! mask
Elon Musk Bu Kez Bitcoin’in Fitilini Ateşledi! Paylaşımı Yaptığı Gibi BTC Kendisini 37 Bin Dolara Attı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL