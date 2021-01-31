Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu. Karayolları ve belediye ekipleri, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent kısa sürede beyaza büründü, kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen onlarca kişi, çocuklarıyla kızakla kaydı. Karda kızak, tepsi ve poşetlerle kayan mahalle sakinleri, mahalle bekçisi ve polislerin uyarılarının ardından evlerine çekildi.